Lite tra due uomini a Voghera, uno soccorso con il naso sanguinante

VOGHERA (Pavia)

È stato portato con l’ambulanza in ospedale, soccorso con il naso sanguinante per essere stato colpito al volto al termine di una serata movimentata. Il titolare 34enne di una pizzeria d’asporto di Voghera, in via Lomellina, sabato sera ha richiesto l’intervento dei soccorsi, riferendo di essere rimasto vittima di una lite con un altro uomo per quelli che le forze dell’ordine definiscono futili motivi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Oltre al 34enne ferito, che comunque non versa in gravi condizioni, al Pronto soccorso dello stesso ospedale di Voghera si è poi presentato anche il “rivale“, lamentando dolori alla schiena e riferendo di essere stato colpito nella stessa colluttazione. Per entrambi si tratta di lesioni lievi, procedibili a querela di parte.

S.Z.