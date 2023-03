Lodi, lite tra ragazzi al parco: arrivano i familiari e finisce in tafferuglio

Lodi - Maxi rissa tra giovanissimi e parenti al parco di Lodi, si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine placare gli animi e tornare alla normalità.

Lo “scontro” nel tardo pomeriggio di sabato tra una decina di giovani nel quartiere Martinetta di Lodi. Lì c’è un’area verde abitualmente frequentata da ragazzi che, dopo uno screzio di poco conto, sono passati alle vie di fatto, scatenando il caos.

I minorenni, tutti stranieri, sono presto stati raggiunti dai familiari che, invece di placare la lite, si sono a loro volta azzuffati poco lontano da viale Torino, nei pressi dell’incrocio con viale Milano. La ricostruzione dell’accaduto, al momento, è al vaglio delle forze dell’ordine che, allertate dai passanti, sono intervenute per placare le colluttazioni e gli alterchi. Nessuno per fortuna si è ferito seriamente. Ora ci sono valutazioni in corso per eventuali denunce.