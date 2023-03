Lite nel locale e minacce: in cella

Era stato affidato ai servizi sociali dopo una sentenza di condanna. Il giudice però gli aveva vietato di ubriacarsi e aveva disposto che rientrasse a casa entro una certa ora. Lui però, uno straniero di 36 anni, non ha obbedito. Una sera, ubriaco, ha litigato con un cliente di un bar di Romanengo, ha rotto una bottiglia e lo ha minacciato, per poi fuggire a casa quando stavano per arrivare i carabinieri. Non contento, è stato richiamato più volte perché vessava la moglie che a un certo punto se ne è andata. L’altra sera, ancora ubriaco, ha minacciato i carabinieri che lo hanno arrestato e portato in carcere.

P.G.R.