Lista civica, contrasti sulla linea politica

"Non c’erano i presupposti per continuare". È stato questo il motivo che ha portato, nei giorni scorsi, i due coordinatori della compagine “Codogno Lista Civica“ che, in Consiglio comunale, esprime tre consiglieri e due assessori, a rassegnare le proprie dimissioni. Gino Scolari e Marco Cipelletti hanno dunque gettato la spugna e per il nuovo incarico interno è già pronto un nuovo nome. Resta da capire quali siano le motivazioni che hanno portato i due esponenti della civica a mollare l’incarico contemporaneamente. Alla domanda se, alla base, vi fossero contrasti interni sulla linea politica da tenere, la risposta è stata il silenzio, apparso eloquente. Non è escluso che il motivo sia proprio di natura politica, probabilmente legato all’ipotetico e presunto "appiattimento" della lista civica alle posizioni della Lega, maggiore partner della coalizione.

M.B.