L’ipotesi della Provincia. Ragionieri, aule in piazza

Installare una tensostruttura leggera oppure un padiglione temporaneo in piazza Cairoli a Codogno, anche in continuità con il complesso del Mercato Coperto esistente per poter ospitare attività permanenti o temporanee legate alle esigenze dell’istituto per ragionieri Calamandrei. La proposta decisamente insolita è inserita all’interno di uno degli allegati del piano territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp), nella fattispecie nelle schede di progettualità di valenza sovralocale: il documento urbanistico è attualmente in fase di revisione ed adeguamento. In una scheda relativa agli interventi di potenziamento dei poli delle scuole superiori del territorio, spicca l’ipotesi di un intervento per aumentare gli spazi della scuola di piazza Repubblica, sfruttando la vicina piazza Cairoli.

"L’attuale sede ospita 300 studenti e gli spazi interni si estendono per una superficie di 3.000 metri quadrati che comprendono aule, tre laboratori, palestra e biblioteca - è scritto nella scheda -. Il progetto di rigenerazione proposto dalla Provincia di Lodi, in collaborazione con Urban Studio, vuole rafforzare l’integrazione fisica e funzionale dell’istituto e di piazza della Repubblica con il più complesso sistema degli spazi e delle funzioni pubbliche che connotano il tessuto storico di Codogno. "Piazza Repubblica potrebbe essere attrezzata con sedie e gazebo fruibili dagli studenti in orari extrascolastici, messa a dimora di nuove alberature ma potrebbe essere prevista anche l’integrazione ciclopedonale tra la scuola e il centro e la stazione ferroviaria, realizzazione di nuovi parcheggi per biciclette con punti di ricarica elettrica e pensiline fotovoltaiche e nuovi stalli riservati al car sharing. Resta decisamente una proposta che dovrà essere approfondita in maniera decisamente più attenta invece quella dell’utilizzo del Mercato Coperto, struttura in ghisa a pianta rettangolare dell’inizio del 1900, inserita nei beni culturali della Lombardia e vincolata, alla quale si vuole mettere vicino un altra struttura anche in continuità con l’esistente.