L’indagine chiusa sull’ex provveditore: tra i 39 indagati 7 sono dirigenti scolastici

Avvisi di chiusura indagine in fase di consegna all’esito degli accertamenti condotti dalla Guardia di finanza a carico dell’ex dirigente scolastico provinciale Fabio Molinari, 44 anni, di Lovere (Bergamo), per diverse ipotesi di reato, ossia concussione, induzione indebita, peculato e turbativa d’asta. Lo ha confermato ieri la Procura di Sondrio. Nell’inchiesta che si avvia alle richieste di rinvio a giudizio figurano anche 7 dirigenti scolastici, oltre che di direttori generali amministrativi di scuole della Valtellina, collaboratori dell’ufficio all’epoca guidato da Molinari e pure di un ex dirigente dell’allora Ministero dell’istruzione. Sono complessivamente 39 gli indagati e 124 gli episodi raffiguranti ipotesi di reato.