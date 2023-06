L’impianto di Castiraga LodiVerde boccia il piano

di Paola Arensi

La società Ecowatt Vidardo di Itelyum ha presentato il 18 marzo alla Provincia di Lodi, che l’ha demandato alla Regione, un progetto di ampliamento dell’impianto di termovalorizzazione di biomasse da rifiuti e biomasse da non rifiuti di Castiraga Vidardo (che conta sull’Autorizzazione integrata ambientale del 2019 della Provincia e 18 dipendenti). Con due nuove linee – "Tra le migliori a livello europeo", precisa la società – per il recupero energetico e la combustione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Dopo l’interlocuzione con gli enti e gli esiti della Conferenza dei servizi, la realizzazione durerebbe due anni.

Per Itelyum si tratta di un’opera "di miglioramento dell’impianto, che nasce per rispondere alla necessità della Regione di soddisfare il fabbisogno del sistema economico territoriale per lo smaltimento dei propri rifiuti non urbani e supportare così l’attività industriale, costretta oggi a esportarli. Sfruttando le più avanzate tecnologie per garantire minime emissioni e massimo recupero energetico da rifiuti non riciclabili, considerati una risorsa. Lavoriamo per ridurre i conferimenti in discarica e su impianti esteri nonché il trasporto dei rifiuti; rispondere al fabbisogno di coincenerimento evidenziato dal programma lombardo nel 2022; produrre energia elettrica programmabile, di origine non fossile, per oltre 50mila famiglie evitando l’emissione incrementale di gas serra di origine fossile per 80mila tonnellate l’anno e rendendo disponibili 30Mwt di calore per reti di riscaldamento e raffrescamento; offrire ricadute occupazionali, con circa 70 persone a tempo pieno sull’impianto, oltre all’indotto. Prevista anche una minimizzazione del consumo dell’acqua, attenzione alle emissioni, massimizzazione della resa energetica".

Ma Legambiente LodiVerde non ci sta: "Abbiamo comunicato al Comune e alla Provincia la nostra contrarietà e inviteremo tutte le realtà a dire un “no“ corale. Le due nuove linee prevedono una moltiplicazione da 35-54mila tonnellate a ben 154mila tonnellate l’anno dei rifiuti bruciati e un’estensione delle categorie trattabili anche a urbani, domestici e assimilabili e rifiuti pericolosi – dettaglia Andrea Poggio –. Ora si preannuncia il grande salto, sino a 422 tonnellate al giorno e la richiesta di trattare tutte le categorie merceologiche. E poi il nuovo inceneritore potrà bruciare più del doppio dei rifiuti raccolti ogni giorno dai servizi di raccolta urbana, compresi quelli che vengono raccolti in modo differenziato per essere riciclati. Evidente quindi che servirebbe importare rifiuti da fuori provincia".

Replica Itelyum: "Il progetto prevede un’innovazione dell’impianto e un ampliamento con un laboratorio specializzato. I rifiuti trattati sono di origine prevalentemente industriale, in alcun modo riciclabili. Il core business di Itelyum è proprio l’economia circolare e il termovalorizzatore è una soluzione per la frazione dei rifiuti che non possono essere riciclati e che oggi vengono inviati all’estero".