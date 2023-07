L’impianto di biometano Il Comitato per il no spiega le ragioni per ritirare il via libera

di Mario Borra

C’è una decina di buoni motivi secondo il comitato “Biometa...no“ per contrastare la determina provinciale che ha acceso il disco verde all’impianto in località Cascina Nuova per il trattamento di 60mila tonnellate di frazione organica dei rifiuti solidi urbani e altro pattume biodegradabile cui potrebbero essere aggiunti rifiuti speciali (fanghi di depurazione, liquami, letame, scarti di natura animale) che, attraverso diversi processi produttivi, si trasformeranno in biometano da immettere nella rete del gas.

L’inizio della procedura è databile alla fine del 2019 e la documentazione non è stata assoggettabile alla Valutazione ambientale dopo la vittoria del ricorso al Tar da parte del privato. La strada è stata dunque spianata ma da marzo i malerini si sono organizzati e hanno cominciato a mettersi di traverso alla realizzazione dell’impianto. Ieri mattina il comitato ha organizzato un meeting durante il quale la dottoressa Mariagrazia Bonfante ha spiegato le ragioni inserite nella formale richiesta di revoca della determina di via libera depositata giorni fa ai funzionari della Provincia, al presidente e al Consiglio provinciale nonché al Prefetto. Ora la Provincia ha trenta giorni per rispondere. "Chiediamo la revoca in autotutela poiché i costi sociali e ambientali non sono bilanciati verso l’interesse pubblico", ha ribadito Bonfante chiarendo i punti fondamentali a supporto dell’istanza. "Nel percorso autorizzativo è stata violata la trasparenza perché ci sono vincoli di informazione e coinvolgimento dei processi decisionali fin dai primi passi mentre addirittura al comitato, proprio pochi giorni dopo la nascita, è stata vietata la partecipazione a una Conferenza dei servizi".

Inoltre, spiegano dal comitato, l’impianto non corrisponde alla pianificazione regionale in tema di smaltimento dei rifiuti: in Lombardia ci sono più impianti che rifiuti per cui a Maleo sorgerà un impianto "sostanzialmente inutile". La normativa imporrebbe anche la valutazione dell’alternativa a questo tipo di trattamento dei rifiuti ma "nessuno l’ha mai presa in considerazione" mentre c’è il rischio che gli scarti arrivino da altri luoghi del Nord Italia. Infine l’impianto sorgerà a 500 metri dalle case.