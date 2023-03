L’ex tempio della notte Un discount all’ex Majorca Irritazione dei negozianti

di Mario Borra

Faccia a faccia venerdì pomeriggio tra amministrazione comunale e diversi commercianti della città con la contestuale presentazione, informale, del nuovo progetto di riqualificazione dell’area ex dancing Majorca sulle cui ceneri sorgerà un supermercato da 1500 metri quadrati, molto probabilmente targato Basko. I timori degli esercenti erano legati alle possibili dimensioni del nuovo comparto commerciale, ma il sindaco Francesco Passerini e l’assessore all’Urbanistica Giovanni Bolduri li hanno rassicurati. "Non è un centro commerciale. Si tratta di un insediamento di media struttura con annesso un bar da 500 metri quadrati. Non vi sarà alcun negozio di vicinato cha aprirà all’interno". Eventualmente, guardando il documento progettuale del piano attuativo, sarà possibile l’apertura di un paio di store no food da 600 metri quadrati ciascuno. La struttura esistente sarà totalmente abbattuta e sorgerà anche un maxi posteggio, privato ad uso pubblico, da 265 posti auto con filari di alberi. "È un’area privata, non pubblica – precisa il primo cittadino – e il privato ha presentato questo progetto che ora sarà valutato dal Comune ma sulla cui opportunità l’ente pubblico, viste le normative sulla liberalizzazione delle licenze commerciali ormai consolidate da tempo, non può entrare nel merito. Se uno vuole aprire un supermercato, lo può fare tranquillamente. Si stipulerà una convenzione con l’operatore chiedendo opere compensative migliorative, oneri di urbanizzazioni e monetizzazioni. Ed è quello che faremo nell’interesse della città. L’area inoltre è abbandonata da anni con gravi problematiche di accessi aperti e amianto sui tetti".

Il Comune recentemente ha detto no per la seconda volta ad una maxi insediamento di logistica da 200 mila metri quadrati e "questo per fare capire come il Comune è attento al territorio e alle esigenze ambientali". Infine, Passerini ha ribadito che "dire, come gira sui social, che al posto del Majorca sarebbe meglio un teatro o cinema è quanto meno surreale visto che, proprio in questi mesi, è attivo il cantiere all’interno del quartiere fieristico di viale Medaglie d’Oro dove sta sorgendo una sala polifunzionale da 133 posti".