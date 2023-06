L’ex ospedale civico Sarà rimesso a nuovo al servizio dei più fragili

di Mario Borra

Il corpo centrale dell’ospedale di Casalpusterlengo, ormai abbandonato dal 2012, è a un passo dalla riqualificazione: giovedì, in sede di Commissione per le politiche del territorio, il piano di fattibilità tecnica è stato visionato, primo passo verso l’approvazione. Il Comune, dal canto suo, ha già chiarito quali sono le funzioni che lo storico stabile su piazza Cappuccini dovrà assumere una volta rimesso a nuovo: accoglimento di nuovi uffici per i Servizi sociali (che dunque si sposteranno dagli attuali locali di via Galilei) e spazi per l’ascolto e l’assistenza ai più fragili.

L’edificio a pianta rettangolare si compone di un piano seminterrato, un piano rialzato e del primo piano: nella zona rialzata c’è l’ingresso con una piccola loggia e ben venti locali. Al primo piano invece 16 locali e cinque servizi igienici. C’è anche un terrazzo. Nel seminterrato vi sono invece dodici spazi e un portico. I lavori saranno d’impatto perchè avranno l’obiettivo di ripristinare l’assetto originale dell’edificio su un’area di intervento di circa mille metri quadrati, sottoposti a tutela dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio: nel piano rialzato si concentreranno le operazioni di intervento su murature, pavimentazioni interne, intonaci e rivestimenti, controsoffitti serramenti, illuminazioni. Anche l’atrio, che presenta linee architettoniche e fregi di una certa importanza, sarà conservato e restaurato.

I lavori ammonteranno a 513mila euro grazie a fondi regionali: almeno era così nella fase iniziale, ma l’aumento dei costi delle materie prime ha costretto il Comune a mettere mano al portafoglio stanziando ulteriori 130mila euro. Si spera che il cantiere possa entrare nel vivo entro la fine dell’anno.

Ma il recupero dell’ex nosocomio non finisce qui, anche perché sul resto dello stabile c’è già un progetto promosso dall’Asst di Lodi con il direttore generale Salvatore Gioia per un valore di 5,5 milioni grazie al quale verranno realizzate una Comunità Riabilitativa ad elevata Assistenza (Cra), un Centro Diurno per il trattamento dei Disturbi Alimentari e della Condotta Alimentare rivolto a pazienti di età compresa tra i 14 e i 28 anni, la Neuropsichiatria infantile e la sede del Sert.