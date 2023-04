Le truffe agli anziani Opuscoli porta a porta E un numero di telefono per chiedere supporto

di Mario Borra

Nella città di Lodi risiedono oltre anziani e per loro il Comune ha presentato nella giornata di ieri un progetto dedicato a contrastare il fenomeno delle truffe, messo a punto anche grazie al coinvolgimento attivo di soggetti del Terzo settore e alla collaborazione della Prefettura e delle forze dell’ordine. All’incontro per l’illustrazione dell’attività erano presenti gli assessori Manuela Minojetti e Simonetta Pozzoli oltre al prefetto Enrico Roccatagliata, al questore Nicolino Pepe, al comandante dei carabinieri Alberto Cicognani e a quello della Guardia di finanza Sergio Demichelis e alla responsabile della Polizia locale Elena Destefani.

"Il progetto – ha spiegato l’assessore Minojetti – promuove una campagna informativa diretta agli anziani e alle loro famiglie sul rischio delle truffe, dando nel contempo indicazioni per attivare le modalità più appropriate di autoprotezione come l’indicazione dei contatti utili per le denunce, per dare l’allerta in situazioni di pericolo e per la richiesta di sostegno legale e psicologico". Tra le prime decisioni operative, il progetto prevede la realizzazione di un convegno dedicato al lancio della campagna di prevenzione e la predisposizione di un opuscolo informativo con l’elenco delle più frequenti modalità di raggiro.

Il vademecum sarà distribuito porta a porta ma anche con tutte le altre modalità utilizzabili (web, social, stampa) così come sarà consegnato insieme ai pasti a domicilio e tramite i contatti diretti dei Servizi sociali nonché dagli enti del Terzo settore. Infine iniziative specifiche di sensibilizzazione saranno promosse nei centri aggregativi per anziani e negli oratori o centri culturali mentre sarà attivato un numero telefonico che potrà essere chiamato per quattro ore al giorno, con un operatore dedicato che fornirà informazioni e consigli e raccoglierà le richieste d’incontro per avere supporto psicologico e consulenza legale.