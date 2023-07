Le penne nere in città Alpini, “prove“ di raduno

di Paola Arensi

Ieri e oggi Codogno ha ospitato e ospiterà gli alpini. "Abbiamo iniziato questi due giorni di ritrovo, in attesa del vero e proprio raduno che si terrà il 14 e 15 ottobre a Lodi - spiega il capogruppo delle “penne nere” di Lodi Zaverio Farina. Domani (oggi per chi legge, ndr) ci sarà anche l’esibizione della fanfara e speriamo di essere molto numerosi". L’iniziativa è scattata ieri alle 16 con l’apertura di un punto ristoro in Piazza Cairoli, sotto il mercato coperto. Gli alpini sono stati accolti, come accade sempre, con affetto e simpatia. E, dal canto loro, hanno ricambiato coinvolgendo grandi e bambini. In serata, alle 20.30 nella sala Santelli del municipio, c’è stato un momento dedicato a “Gli alpini e la battaglia di Nikolajewka” dedicato ai fatti del 26 gennaio 1943, feroce scontro tra le forze di occupazione nazifasciste italo-tedesche dell’Asse e le truppe sovietiche in cui i sovietici portarono un attacco molto consistente causando un caotico ripiegamento nella parte meridionale del fronte orientale e che costituì la fase cruciale e risolutiva della ritirata, determinando l’annientamento delle truppe italiane, decimate da morti, feriti e prigionieri, con una minima parte in grado di uscire dalla sacca. Morirono 40mila alpini.

È stata molto apprezzata l’esposizione del colonnello Massimiliano Cigolini (Comandante del V reggimento alpini) di San Fiorano. Con proiezione di alcune fotografie dell’epoca e la presentazione del giornalista Ferruccio Pallavera. In Sala Santelli si è esibito anche il coro alpino “Monte Cervino” di Gessate. Intenso anche il programma della giornata di oggi quando, in piazza Cairoli alle 9, si terrà l’alzabandiera con la Fanfara alpina di Abbiate Guazzone (Varese), per la prima volta a Codogno. Alle 9.30 previsti gli interventi della vicesindaco Raffaella Novati e del presidente della sezione alpini di Milano Valerio Fusar Imperatore. È in programma anche la deposizione di una corona di fiori al monumento dei caduti. Ci sarà poi la messa delle 10 nella chiesa di San Biagio, seguita, alle 12.30, da un aperitivo e da un pranzo solidale, sempre con gli alpini, in piazza. L’ammaina bandiera è stato definito per le 17.30. La manifestazione è appunto un preambolo, un piccolo assaggio, della vera maxi iniziativa prevista il 14 e 15 ottobre a Lodi, raduno con circa 12mila alpini, con il 2° Raggruppamento Lombardia - Emila Romagna. "Nel 2021 abbiamo compiuto 100 anni a Lodi - riprende Farina -. Presto pubblicheremo con un libro".