Le amministrative si avvicinano: "Abbiamo cambiato la città". Delmiglio va a caccia del bis

Annuncia di tentare il bis alle amministrative di primavera e ritocca il precedente slogan con il pennarello. Il sindaco leghista Elia Delmiglio di Casalpusterlengo, presentandosi, domenica pomeriggio in un locale della città sostenuto dai big di tutto il centrodestra unito, ha modificato lo slogan “Casale cambia davvero“ in “Casale è cambiata davvero“. Ha riassunto così, elencando le opere e i servizi cui la sua Giunta ha messo mano, cinque anni di lavoro. "Mi rimetto a disposizione per continuare a fare grande la città. Le nostre forze sono l’amicizia e l’umiltà. Sono grato a tutti" ha detto. "Siamo stati capaci di incarnare la passione e l’amore per la città" ha rimarcato il capogruppo di Casale popolare Forza Italia Francesco Pesatori. Mentre, per la Lega, il capogruppo Alessandro Dragoni ha ricordato: ci dicevano “Elia è giovane, rovinerà la città“. Ma ha dimostrato grandi risultati, persino con la pandemia, lavorando coi colleghi dalle 6 del mattino alle 2 di notte, vicino alla gente".

Francesco Filippazzi, segretario provinciale di Fratelli d’Italia, lo ritiene "un sindaco presente, per strada, che parla con le persone, da stimare". Ha confermato i passi avanti il segretario provinciale della Lega Claudio Bariselli ("la città è migliorata per le opere e vivibilità"). Sostegno a Delmiglio anche dall’onorevole Alessandro Sorte, coordinatore regionale di Forza Italia ("faremo una delle liste più competitive, dato che ogni partito dovrà presentare le proprie, perché il comune ha superato i 15mila abitanti, dall’eurodeputato Massimiliano Salini ("Sono stati 5 anni drammatici. Qui l’esame sull’umanità con cui si fa politica è stato brillantemente superato") e dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi ("Cinque anni fa Casalpusterlengo era al bivio: poteva continuare a gestire le situazioni in maniera ordinaria o con un giovane sindaco, che guardava al futuro con idee nuove. Dal punto di vista urbanistico e gestionale, le decisioni prese, hanno cambiato la città. Chiediamo ai casalini di dare continuità". Presenti anche il deputato di FdI Fabio Raimondo, il rappresentante provinciale di FdI Luca Peviani (da lui un grazie a Piero Mussida "che fa girare benissimo il bilancio, dopo aver ereditato 13milioni di euro di debiti e un parcheggio sotto sequestro".