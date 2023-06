Ospedali, 30 operatori in scadenza: sciopero della fame di Stefano Lazzarini

Lodi, 14 giugno 2023 – “Stabilizzati 82 operatori sociosanitari precari, ma ce ne sono ancora 30 in scadenza a fine giugno e sono imprescindibili per la cura delle persone”. Parla Stefano Lazzarini di Confsal Lodi, alla ricerca del rinnovo dei contratti dell’Asst.

Stefano Lazzarini in sciopero della fame

“Il 12 giugno il tentativo di conciliazione tra le parti in Prefettura è andato male ma il personale che opera negli ospedali di Lodi, Codogno, Casalpusterlengo e Sant’Angelo non può lavorare con questa angoscia e soprattutto ora, in vista delle ferie e davanti a reparti dove spesso il personale scarseggia, non dev’essere assolutamente lasciato a casa", spiega Lazzarini.

Il sindacalista, come già nel 2021 per questioni simili, ieri ha iniziato uno sciopero della fame "a tutela dei lavoratori, dei pazienti e della sanità pubblica". Poi anticipa: "Sto valutando di portarmi simbolicamente sotto la Regione o nelle vicinanze dell’abitazione del direttore della sanità della Lombardia. Non per minacciare, ovviamente, ma per sensibilizzare". A Lazzarini non è piaciuta "la risposta dell’Asst, che sostiene come si stiano semplicemente rispettando i numeri delle possibili assunzioni stabiliti dalla Regione".

E ancora: "Bisogna protestare quando il personale non basta. Vogliamo il mantenimento in servizio di queste persone, quindi ne chiediamo la proroga possibile fino a 4 volte o il rinnovo per altri mesi. Apriranno anche strutture nuove in azienda, come le Case di comunità, e quindi sono persone indispensabili. Il limite non è del tutto vero. La prova è che sono stati assunti alcuni precari per due mesi". Asst valuta un’eventuale replica.