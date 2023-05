L’azienda che cambia Alla Lever nuovi prodotti

di Mario Borra

Alla Lever di Casalpusterlengo nasce una nuova divisione dedicata allo sviluppo di prodotti per la pulizia professionale. All’interno del centro ricerche del sito, che compie trent’anni, ora è operativo un nuovo team che ha il compito di creare formule innovative per soddisfare clienti nei settori della ristorazione, uffici e lavanderie con un approccio fatto di ascolto e osservazione sul campo, come per esempio andando dentro i ristoranti, osservando lo sporco ed analizzandolo e ricreandolo in laboratorio. Unilever Professional (Upro) ha il “cervello“ proprio a Casalpusterlengo e sviluppa nuove soluzioni in collaborazione con i colleghi del sito di Portsunlight, in Gran Bretagna, e di Bangalore, in India. Soluzioni di pulizia sempre più efficaci e sostenibili sono sicuramente un obiettivo: basti pensare come le valutazioni di un ambiente pulito possano influenzare le scelte di prenotazione di un hotel o di un ristorante - spiega Serena Pezzia, responsabile del Centro Ricerca e Sviluppo Unilever di Casalpusterlengo -. Oggi per noi si apre una entusiasmante scommessa all’interno del nostro “fiore all’occhiello” che dopo 30 anni amplia i suoi orizzonti".

La nuova divisione all’interno dello stabilimento di Casalpusterlengo è già diventato un punto di riferimento per molti mercati internazionali, non solo per l’Italia, cercando, nel contempo, di adattarsi alle diverse realtà. Inoltre, il settore delle pulizie professionali è in crescita (raggiungerà circa 55 miliardi di dollari entro il 2026), sfruttando al meglio un mercato vivace che si è stabilizzato a un livello di base post-Covid più alto del previsto. Già in qualche mese di attività, la nuova divisione ha raggiunto importanti risultati con la nuova linea Clean Future di detergenti multiuso in caps, in vendita da marzo in Inghilterra e in Olanda. La notizia ha raggiunto anche la Rsu aziendale che ha confermato come il centro ricerca sia in un momento positivo, ma non era stata informata circa la nuova divisione e il nuovo prodotto già partito sulla rampa di lancio: nessuna dichiarazione comunque in merito se non che si attende il confronto già in programma per il prossimo settembre tra sindacati ed azienda sulle strategie future della fabbrica casalina.