Lavora sotto il sole, muore operaio Stava tracciando la segnaletica

di Mario Borra

Stava effettuando alcuni lavori di segnaletica stradale all‘interno della piazzola ecologica in via Vecchia Cremonese a Lodi quando improvvisamente si è accasciato al suolo: ieri mattina, verso mezzogiorno, un 44enne residente a Cinisello Balsamo, addetto di un‘impresa specializzata, è improvvisamente crollato a terra accusando un malore. Vani purtroppo i tentativi di rianimarlo: la morte è sopraggiunta pochi minuti dopo in ospedale. L‘operaio stava compiendo le ultime rifiniture prima della sosta per il pranzo e l‘improvvisa caduta a terra ha fatto subito scattare l‘intervento da parte di alcuni colleghi che erano nelle vicinanze. Al 44enne, prima dell‘intervento della Croce Rossa e dell‘automedica del 118, sono state praticate alcune manovre per rianimarlo e sembra sia stato utilizzato anche il defibrillatore. L‘uomo è stato poi trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell‘ospedale Maggiore del capoluogo lodigiano ma le sue condizioni sono apparse disperate ed è deceduto poco dopo. Sul posto dove avvenuto il malore è intervenuta una volante della Polizia e il personale dell‘Ats per verificare, come da prassi, se le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro erano state rispettate in toto. Il malore del 44enne è stato subito messo in correlazione con il grande caldo di questi giorni anche se la circostanza, almeno fino a ieri, era ancora tutta verificare.

Sono però subito fioccate le dichiarazioni di politici e sindacalisti sul tema. "Non si può morire sul lavoro, non si può morire per il troppo caldo. In questi giorni siamo di fronte ad un’ondata di caldo anomalo e a livelli insopportabili. Forse è il caso che nelle ore più torride vengano presi tutti gli accorgimenti utili ad evitare tragedie" ha ribadito ieri IL deputato Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra)". Per Salvatore Cutaia segretario Feneal Uil Milano, Lodi, Pavia e Cremona, "anche oggi ci troviamo a commentare l‘ennesimo decesso sul lavoro. Ci troviamo davanti ad una morte che poteva essere ampiamente evitata perchè non si tratta di una causalità. Sono giorni che si sapeva che si sarebbe raggiunto il picco di calore e gli strumenti per evitare questa situazione ci sono. C’è la cassa integrazione, la sospensione del lavoro e le accortezze che si possono prevedere in cantiere. Queste azioni però purtroppo non sono state evidentemente messe in campo e ci troviamo ancora una volta a dover piangere un lavoratore che stava compiendo il suo lavoro. Dobbiamo interrogarci seriamente e sanzionare pesantemente le responsabilità per una morte evitabile".