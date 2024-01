L’asilo comunale per 25 bambini: affidati i lavori

Maleo presto avrà un proprio asilo comunale a servizio delle giovani famiglie. Il presidente del consiglio comunale Francesco Bergamaschi annuncia infatti che sono stati affidati i lavori, finanziati, al 90 per cento, sempre dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in via Iseo, dove sorgerà il primo asilo comunale del paese. Un servizio per 25 bambini, la cui struttura sarà integrata all’area verde esistente, rispettandone le essenze arboree. L’asilo sarà pronto tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2025 e realizzato all’avanguardia. Si pensa che con la presenza del servizio sotto casa, l’attrattività della località aumenterà e i residenti non dovranno più appoggiarsi ad altre strutture, più distanti o private, per ottenere l’accudimento dei propri bambini. L’amministrazione comunale del sindaco Dante Sguazzi ritiene infatti sia fondamentale garantire la giusta assistenza, sia per lo sviluppo dei piccoli, che per permettere ai loro genitori di lavorare. "Abbiamo sempre investito sulle scuole e su questo genere di servizi" hanno più volte ribadito gli amministratori.

Paola Arensi