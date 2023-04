Lasciato dalla fidanzata, pesta con due amici il rivale in amore

Botte da orbi, gamba e braccio rotti e sei mesi di tempo per rimettersi in sesto. Non stavano scherzando i picchiatori che hanno ridotto molto male un 48enne di Soresina reo di essersi messo con una ragazza di 37 anni che precedentemente aveva avuto una relazione con un 32enne della città. Quest’ultimo non si è rassegnato all’addio e se l’è presa col nuovo fidanzato della donna. Dapprima, con due amici, ogni volta che lo incontrava, lo insultava e minacciava e poi è passato alle vie di fatto. Lo scorso settembre ha dato un appuntamento al rivale che ha commesso l’errore di presentarsi. Sul posto ha trovato il 32enne e due suoi amici di 29 e 26 anni che l’hanno massacrato di botte, rompendogli a bastonate un braccio e una gamba. Il 48enne è finito in ospedale ove hanno dovuto operarlo per ridurgli le fratture. I tre sono stati denunciati per lesioni gravissime subiranno un processo. Per ora non possono più avvicinarsi alla coppia. Pier Giorgio Ruggeri