Lascia la bicicletta vicino alla pizzeria. Al ritorno scopre che gliel’hanno rubata

Ladri di biciclette ancora in azione nel Basso Lodigiano, sparisce la due ruote di un ragazzo. L’ultimo colpo, avvenuto e denunciato nella serata di martedì, è stato segnalato a Codogno. La vittima ha parcheggiato il proprio velocipede nel quartiere San Biagio, poco lontano da una pizzeria ma, al ritorno, quando l’ha cercata per rincasare, ha purtroppo avuto la spiacevole sorpresa. Essendo rimasto purtroppo anche a piedi, quindi, il giovane non ha potuto far altro che avvertire i genitori e successivamente, la famiglia ha sporto denuncia di furto contro ignoti. Si tratta di una due ruote verde petrolio. La speranza dei genitori, che hanno anche fatto un appello anche tramite social, è quindi di ritrovare il mezzo. Intanto i carabinieri della compagnia di Codogno cercheranno di dare un nome al manolesta.P.A.