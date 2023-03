L’arte oltre la terapia Un Magic Carpet per adolescenti difficili

di Paola Arensi

Dieci adolescenti del Lodigiano tra i 14 e i 18 anni che partecipano alle terapie psicologiche o farmacologiche dell’Unità operativa complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza di Lodi, diretta da Paola Morosini, saranno protagonisti del neonato progetto “Magic Carpet“. Lo lanciano Fondazione Comunitaria di Lodi con il presidente Mauro Parazzi; L’Asst con il direttore generale Salvatore Gioia; l’associazione culturale Platea di Palazzo Galeano con la presidentessa Claudia Ferrari.

Il progetto di arte relazionale si articola in un workshop di tessitura e un grande happening collettivo. I ragazzi realizzeranno un tappeto magico di 1,5 x 5 metri di lunghezza, dando ciascuno un proprio contributo specifico. Poi saranno invitati a immaginare una forma in cui riconoscere sé stessi e da cui trarre un pattern che andrà a decorare la superficie del tappeto. Ciascuno di questi moduli fantastici sarà riempito di colore e cucito agli altri a creare un puzzle di cromie e forme.

Seguiranno i ragazzi l’artista Giulio Locatelli e lo staff Asst per realizzare un’opera d’arte corale e donarla alla città. Sottolinea Locatelli: "Sono molto legato all’arte partecipata. Porterò i ragazzi a elaborare valori". "Sono rimasto subito entusiasta per l’attenzione verso i nostri adolescenti che va oltre il normale percorso di cura, integrandolo", ha esordito Gioia. E ha aggiunto Parazzi: "C’è un approccio di cura della persona anche attraverso arte e cultura. Un progetto come questo, in anni difficili per tutti e a maggior ragione duri per i ragazzi più fragili, potrà essere un buon segnale. Racconta la capacità di lavorare a un bisogno, insieme. Invito Platea quindi a ragionare con noi per fare altro", ha aggiunto Parazzi.

Claudia Ferrari di Platea ha ribadito: "Dopo altre riuscite esperienze, a Lodi la dottoressa Morosini mi ha parlato di arteterapia, mentre Locatelli mi ha raccontato del suo progetto e quindi abbiamo deciso di provare a unire necessità e competenze per lavorare con Magic Carpet".

Sulla scia di pregresse esperienze ben riuscite come quella ricordata da Carlo Orsini, direttore artistico di Platea, risalente al 2006, per “fare comunità“ al Fatebenefratelli di San Colombano, centro di riabilitazione psichiatrica: un atelier artistico con mostra finale.