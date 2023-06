L’area in balìa del degrado Cascina Belfuggito: sarà pulizia straordinaria

di Paola Arensi

Il Comune di Sant’Angelo Lodigiano ha ottenuto i fondi necessari per ripulire dai rifiuti la degradata area di Cascina Belfuggito che, da tanti anni, fa discutere per le proprie condizioni. E’ una proprietà occupata abusivamente da persone che, più volte, sono state raggiunte da blitz delle forze dell’ordine, messi sotto attenzione per reati di diverso genere: reati ambientali, occupazioni abusive, furti, presenza di armi etc. Il proprietario ha sporto più volte denuncia e sono seguite diverse indagini, con l’attenzione del Comune. L’edificio era stato più volte liberato dai rom che vi abitavano nelle condizioni più estreme. Ma ora, rilevato che, negli anni precedenti, i proprietari dell’area sono stati invitati alla rimozione ed allo smaltimentorecupero dei rifiuti abbandonati, nei modi di legge, tramite ditte opportunamente autorizzate, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito, ma questo non è avvenuto, il Comune si è mosso diversamente. In una delibera dei giorni scorsi si dettaglia che "gli interessati non hanno ottemperato a quanto disposto dalle ordinanze e che l’area risulta tutt’ora in totale stato di abbandono ed incuria". Era stato richiesto e ce ne si avvarrà per la pulizia della cascina, quindi, un contributo regionale. Rientra nella “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche“ . La richiesta di finanziamento era avvenuta ad ottobre 2022 ed era stata integrata a novembre e ora sono stati assegnati al Comune di Sant’Angelo i fondi necessari all’operazione.

Si tratta di 1.340.157,34 euro euro. Cifra inserita nel bilancio previsionale degli anni 2023 e 2024. L’erogazione del finanziamento avviene secondo le seguenti modalità: 10% di anticipo all’assegnazione del contributo; 50% dell’importo aggiudicato ad inizio lavori, dietro presentazione di atto di aggiudicazione dei lavori e previa comunicazione dell’eventuale ribasso d’asta; restante quota, fino al 90%, alla trasmissione di stato d’avanzamento lavori; 10% al collaudo tecnico-amministrativoverifica di conformità o alla certificazione di regolare esecuzione degli stessi lavori.