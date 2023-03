L’affido come accoglienza Il 35 per cento rientra nella famiglia di origine

di Manuela Marziani

Hanno pochi mesi o pochi anni di vita e già un fardello di dolori perché sono stati allontanati dalle loro famiglie dove non potevano crescere serenamente. Da 40 anni ad aiutare questi bambini pensa una legge sull’affido e numerosi single o nuclei disposti a prendersene cura finché i loro genitori non supereranno le difficoltà. Stando ai dati del 2020 sono 2.506 i minori accolti in affido in Lombardia. Il 4,4% ha da 0 a 2 anni, il 9,4% dai 3 ai 5 anni, il 28,6% dai 6 ai 10 anni, il 31,6% da 11 a 14 e il 26,3% da 15 a 17 anni. Più i maschi (51,2%) delle femmine che si fermano a 48,8% e leggermente al di sotto del dato italiano (20,5%) la percentuale di ragazzi stranieri in affidamento familiare che in Lombardia arrivano al 19%, mentre la percentuale di minori stranieri non accompagnati sul totale dei minori stranieri a livello regionale è del 6,4%, distante dalla media italiana (14,4%).

Di questo ieri si è parlato alla tavola rotonda “La carità costruisce per sempre: l’affido come accoglienza“ che si è tenuta a Milano su iniziativa di Associazione Fraternità di Monte Cremasco, che riunisce 200 famiglie volontarie per fare accoglienza attraverso l’affidamento familiare. "Occorre investire ulteriormente e con maggiori risorse sull’affidamento familiare – ha detto Giuseppe Cantoni – per garantire a ogni ragazzo il diritto di crescere in una famiglia, se non è possibile nella propria. È inoltre necessario fare rete tra le associazioni e, simultaneamente, valorizzare le migliaia di esperienze finora realizzate. L’affido è una forma di solidarietà rivolta sia ai minori sia alle famiglie da dove provengono. L’affiancamento di un’altra famiglia può aiutare proprio a ripristinare le relazioni interrotte tra genitori e figli in un cammino comune".

In Lombardia il 69,5% dei bambini è affidato a singole famiglie (al di sopra di quanto avvenuto in Italia che è pari al 56,7%), il 30,5% a parenti (Italia 43,3%). È giudiziale l’82,6% degli affidi e consensuale il 17,4. In Lombardia il periodo nella maggior parte dei casi (22%) dura meno di un anno, da 1 a 2 nel 14,7% dei casi, da 2 a 4 anni nel 20,6%, oltre i 4 anni nel 42,7%.

Una volta concluso l’affido, il 34,8% di bambini e adolescenti rientra nella famiglia d’origine, l’1,9% è indirizzato all’affidamento preadottivo, il 23,7% va al servizio residenziale, l’1,9% raggiunge una vita autonoma mentre ha destinazione ignota non rilevata o altro il 37,7%. A Milano nel 2022 sono stati 304 gli affidi totali, 101 sono durati meno di 2 anni e 48 più di 8. In 215 casi i ragazzi sono stati affidati a tempo pieno ad altre famiglie.