Ladro e marito violento Entrambi in carcere

Ladro seriale di Vailate esce di galera e compie altri furti. Condannato in via definitiva a oltre tre anni di prigione nel 2019 per un furto in una chiesa e in un appartamento nel Piemontese, risalenti al 2014, mentre attendeva che la sentenza diventasse definitiva ha commesso numerosi altri furti nella Bergamasca. È entrato in galera sabato scorso, condannato una seconda volta a 4 anni e 10 mesi con sentenza irrevocabile. Ma nei quattro mesi di libertà ha commesso altri tre furti nel Cremasco e una tentata estorsione in un bar di Vailate.

Il secondo arresto da parte dei carabinieri, sempre sabato, a Romanengo, dove un cinquantenne italiano entra in prigione per una condanna a due anni e tre mesi per maltrattamenti in famiglia e detenzione di oggetti atti a offendere. L’uomo ha maltrattato e minacciato la compagna dal 2012 e solo nel 2021 la donna ha avuto il coraggio di denunciare, andandosene da casa e trovando riparo in un appartamento protetto e segreto. Quando i carabinieri sono andati a perquisire l’abitazione della coppia, hanno trovato una pistola a salve, una spada, dei coltelli.

P.G.R.