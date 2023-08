Ladri prelevano denaro con tessera rubata: presi

Denunciati gli autori del furto di una borsetta con dentro soldi, telefono e bancomat. Con il pin. I due ladri sono un 34enne di Monza e una 41enne di Bergamo. La vittima, residente a Casalbuttano, ha subìto il furto mentre stava per andarsene dal centro commerciale. Arrivata alla propria auto aveva scaricato la spesa, lasciato la borsetta sul sedile e si era allontanata per riportare il carrello. Al ritorno non l’aveva più trovata. Era andata a denunciare il furto e aveva riferito che erano stati prelevati 2.200 euro. Questo avveniva il 22 giugno. Proprio dai prelievi era partita l’indagine dei carabinieri. Andando a controllare le riprese delle videocamere dei bancomat, in alcune immagini non solo si vedevano i due prelevare ma si notavano anche l’auto e la targa della coppia di ladri. Da lì i militari hanno dato loro un nome, constatando che l’uomo era già in carcere perché ricercato e fermato dai carabinieri di Crema. Quindi il 34enne è stato raggiunto dal nuovo addebito, mentre la donna è stata denunciata per furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento.

P.G.R.