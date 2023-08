Ladri in una palazzina Scassinati due alloggi

Hanno forzato le porte d’ingresso di due abitazioni, nella stessa palazzina: da una sono riusciti a portare via soldi e gioielli, mentre nell’altra hanno messo a soqquadro tutte le stanze senza trovare nulla da rubare. I ladri sono entrati in azione l’altra sera in via De Gasperi con la duplice incursione scoperta solo al rientro dei residenti, che hanno chiamato i carabinieri quando dei malviventi non c’era già alcuna traccia. Sul posto militari della Stazione di Varzi, che hanno accertato la doppia effrazione alle due porte degli ingressi principali, in entrambi i casi quando non c’era nessuno in casa. Il furto è stato compiuto nell’alloggio di un 68enne, mentre nella casa di una 61enne il colpo è rimasto solo tentato ma ha provocato danni sia alla porta forzata sia agli arredi danneggiati.S.Z.