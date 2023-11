Ladri in azione nel vicolo. Scorti si danno alla fuga

Ladri di nuovo in azione nella Bassa e ancora una volta Bertonico finisce nel mirino. Dopo la trattoria in centro al paese, derubata due volte, e diverse abitazioni, lunedì sera una gang non ha mollato la presa ed ha cercato di portare a termine un colpo anche se, grazie ad una donna che ha notato movimenti sospetti, i malviventi fortunatamente hanno desistito. Sembra infatti che, nella penombra, due individui abbiano scavalcato la recinzione di una palazzina di vicolo della Chiesa, ma, appunto, i soliti ignoti sono stati disturbati dalla vicina di casa la quale ha notato la scena ed ha dato l’allarme. Sul posto sono così arrivati i carabinieri i quali hanno perlustrato la zona ma i componenti della banda si erano già dileguati.

Sono giorni da “bollino rosso“ quelli che hanno caratterizzato il mese di novembre: ormai, ad ondate, i ladri stanno agendo pressochè indisturbati colpendo duro in tutta la Bassa. Sono ormai decine i blitz portati a termine da diverse gang e la situazione sta diventando preoccupante.

M.B.