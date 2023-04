Ladri di rame Incursione alla Frigomat

Incursione notturna alla ditta Frigomat, l’azienda di via Primo Maggio a Guardamiglio, leader nella realizzazione di macchine per il gelato. Secondo una prima ricostruzione, nella notte tra martedì e mercoledì una banda che aveva preparato il piano nei dettagli, con tutta probabilità anche con precedenti sopralluoghi, è arrivata sul posto con un mezzo, quindi i banditi sono entrati in azione forzando una finestra. Una volta arrivati all’interno di un deposito, i ladri hanno trafugato diversi materiali in rame, il cui numero e valore commerciale ieri erano ancora in fase di valutazione. Scattato l’allarme dopo la scoperta del colpo da parte dei titolari dell’azienda, sul posto sono arrivati i carabinieri per effettuare il sopralluogo. Non è escluso che qualche telecamera in zona possa aiutare le forze dell’ordine nelle indagini.

Ieri mattina invece furto a Santo Stefano Lodigiano: i malviventi hanno p atteso che i padroni di casa lasciassero l’abitazione, in via Forni, e sono entrati in azione senza che nessuno si accorgesse di nulla. Quindi hanno messo a soqquadro la casa, a caccia di qualcosa da rubare, riuscendo alla fine a trafugare qualche oggetto prezioso e un po’ di contanti. Anche in questo caso, dopo la scoperta da parte dei padroni di casa, i carabinieri sono stati chiamati e hanno avviato le indagini.

M.B.