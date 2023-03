L’adolescente accoltellato a Lodi Preso coetaneo, è tentato omicidio

di Paola Arensi

Non ha nemmeno 15 anni il ragazzo del Lodigiano fermato per il tentato omicidio di un coetaneo. I fatti risalgono a mercoledì, quando un adolescente è stato gravemente ferito da un coetaneo a Lodi. Il 15enne ha ricevuto cinque coltellate, due alle spalle, due al petto e una alla mano sinistra: almeno due potenzialmente lesive di organi vitali. Ferito in modo superficiale anche un altro minorenne, all’avambraccio sinistro.

È stato proprio il ragazzo accoltellato a trovare la forza di dare agli inquirenti il nome, la descrizione, il mezzo e la direzione di fuga del presunto accoltellatore. Che era scappato su un pullman per Sant’Angelo, dove la polizia di Stato lo ha rintracciato a casa e portato in Questura. Il ragazzo ha ammesso i fatti ed è scattato l’arresto. Il movente, una lite per futili motivi. Indagini successive hanno permesso di capire che i due ragazzi si erano conosciuti tramite social e incontrati per una compravendita di 20 sigarette elettroniche, cedute e non pagate, peraltro vietate ai minorenni.

Le ferite subite dalla vittima erano piuttosto gravi, anche se il giovane non corre pericolo di vita. I soccorritori lo hanno portato d’urgenza all’ospedale di Lodi. L’aggressore è stato incastrato anche dalla testimonianza di alcuni passanti, che avevano assistito all’alterco tra i giovani e si erano accorti che uno di loro era armato di coltello. Il minorenne, accompagnato in Questura, ha ammesso di aver estratto e utilizzato un coltello di circa 10 centimetri per ferire il rivale dopo il litigio nato appunto dalle sigarette elettroniche non pagate. All’adolescente è stato sequestrato il cellulare, così come lo zaino e il giubbotto indossati al momento dell’aggressione. Questo perché, da un primo esame tecnico effettuato dalla polizia scientifica, sono state rilevate alcune tracce ematiche, verosimilmente appartenenti alle vittime.

Il minore è stato quindi arrestato per tentato omicidio, lesioni personali aggravate, porto abusivo di armi da punta o da taglio informandone la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Autorità che ha disposto venisse portato al carcere minorile Beccaria. Le indagini proseguiranno, anche per accertare l’eventuale responsabilità di altri nella vicenda.