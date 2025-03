Per i bambini dai 3 ai 10 anni, il Comune di Codogno propone laboratori ludico-creativi lunedì e martedì dalle 8 alle 17 nella prima Anna Vertua Gentile in coincidenza con le vacanze di Carnevale. "Hanno aderito in 36 – fa sapere l’assessore Silvia Salamina –. Lo facciamo per aiutare i genitori che lavorano".