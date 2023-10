L’abitare diventa sostenibile: "Serve un welfare comunitario per risposte rapide e stabili"

L’Ufficio di Piano e il Comune di hanno proposto il seminario “AbitaLo - Strategie di programmazione per un abitare sostenibile“. C’erano l’assessore regionale alla Casa Paolo Franco e l’omologo milanese Piefrancesco Maran. È stato illustrato il Piano Triennale per le politiche abitative e si è parlato di Ala, Agenzia Lodigiana per Abitare. Dopo l’introduzione del sindaco Andrea Furegato, il prefetto Enrico Roccatagliata ha ricordato: "Il tema casa è uno degli argomenti sociologici di maggior interesse, fa parte della vita di tutti, serve un’azione corale. In Prefettura esiste un tavolo istituzionale per affrontare sfratti e morosità incolpevoli".

L’ambito si compone di 61 Comuni, 60 lodigiani e uno del Milanese, San Colombano, con 240mila abitanti. Giovanna Gargioni, presidente dell’Assemblea dei sindaci, ha chiarito: "Vogliamo un welfare comunitario, così il territorio non dovrà solo rispondere a emergenze o povertà estrema. Serve una governance, una politica territoriale con coprogettazione. Il Piano Triennale cerca di far sentire le voci del privato, del sociale, del pubblico, per programmare le risposte immaginando le future necessità del welfare, anche arrivando all’accesso a fondi esterni. Basta assistenzialismo, vogliamo presa in carico e stabilità, risposte che offrano qualità abitativa". Per Raffaele Gnocchihi, responsabile di Ala, "serve una coralità di competenze. Abbiamo un regolamento e una Commissione di ambito che permettono al cittadino di trovare una struttura tecnico-amministrativa che supporta l’ente locale nel dargli risposte rapide".

Paola Arensi