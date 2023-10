La vittima difendeva un’amica. Pestato al bar dopo la lite. Scattano due daspo urbani

"Lasciate stare la mia amica", ma viene aggredito. A distanza di due mesi sono stati denunciati e allontanati col daspo urbano due uomini. La vicenda era avvenuta a Lodi il 19 agosto nei pressi di un locale del centro storico. Era intervenuta la polizia di Stato per quella che sembrava essere una rissa. In realtà, dagli accertamenti eseguiti in seguito, era stato ricostruito un contesto diverso, ossia un tentativo di difesa di una donna finito male.

L’uomo aggredito aveva preso le parti di una sua amica, infastidita da due romeni di 28 e 31 anni, residenti nelle vicinanze del capoluogo lodigiano, conosciuti poco prima, e con cui avevano condiviso un tavolo unitamente ad altre persone. La miccia sarebbe scoccata quando uno dei due cittadini romeni si sarebbe rivolto alla donna con insistenti apprezzamenti sgradevoli e sarebbe stato redarguito dall’uomo che le era seduto accanto. Da qui, secondo quanto emerso, sarebbe nato un diverbio, poi degenerato, anche a causa dell’abuso di sostanze alcoliche. A seguito delle indagini gli uomini della squadra mobile di Lodi hanno identificato e deferito in stato di libertà i due presunti autori dell’aggressione. Sono soggetti noti alle forze dell’ordine perché gravati da precedenti di polizia.

In quel punto di Lodi non ci sono telecamere, ma alcuni testimoni hanno permesso di rintracciare subito il primo presunto aggressore e indagarlo in stato di libertà. L’altro presunto complice è stato identificato poco dopo. Per i due interessati adesso sono stati inoltre emessi Daspo urbani, provvedimenti che gli vieteranno la frequentazione di bar e locali pubblici in tutta la provincia di Lodi. Ora quindi i due ragazzi dovranno difendersi dalle accuse davanti al giudice. Fortunatamente, nonostante l’aggressione, l’uomo che ha difeso la sua amica non aveva riportato ferite gravi.