La vertenza alla Icr Secondo sciopero: "L’azienda ci ignora"

di Paola Arensi

Secondo sciopero di quattro ore e manifestazione di protesta davanti all’azienda ieri mattina alla Icr (Industrie Chimiche Riunite) di Lodi. A distanza di oltre due settimane i lavoratori sono tornati a farsi sentire. Contattata da Il Giorno, invece, Icr questa volta ha preferito non replicare, diversamente che al primo sciopero.

"Dall’azienda non è uscito nessuno ad ascoltarci: pur annunciando sui media di voler riaprire il tavolo delle trattative, Icr non lo ha fatto. Ecco perché i lavoratori hanno deciso di organizzare un altro sciopero – spiega il segretario di Ugl Chimici Milano e Lombardia Fabrizio Rigoldi, presente al presidio con Nunzio Simone Tammaro della segreteria, il segretario territoriale dell’Ufficio territoriale del lavoro Riccardo Uberti, Salvatore Bartolomeo e Francesco Montinaro, componenti della segreteria Uiltec Uil Milano-Lodi – Ricordo che, se invece fosse arrivato un segnale tangibile, saremmo stati disponibili a sospendere tutte le manifestazioni di protesta. Un grande messaggio di responsabilità dei lavoratori dopo le dichiarazioni di Icr cui però non sono seguiti fatti. Così il personale è andato avanti". E il dettaglio: "Le lavoratrici sono arrabbiate perché non hanno gradito le dichiarazioni di Icr a mezzo stampa, quando spiegava che dei 450 dipendenti, in epoca Covid e nonostante le difficoltà, non ha licenziato nessuno. È vero ma va ricordato che, fino al 30 giugno 2021, la legge non consentiva licenziamenti individuali né collettivi, salvo per giusta causa" insiste il sindacalista.

L’azienda ha dichiarato di aver anticipato la cassa integrazione e anche qui Rigoldi protesta: "Tutto vero, ma comunque i lavoratori sono stati pagati con i soldi pubblici. Hanno anche avuto una decurtazione del reddito e confondere un’anticipazione con un pagamento o uno sforzo da parte dell’azienda è sbagliato. Inoltre i dipendenti si chiedono perché debbano fare sacrifici, garantendo turni di notte, senza ritorni dal punto di vista produttivo e dei volumi. In caso di ulteriore silenzio da parte dell’azienda, decideremo se portare avanti altre iniziative. L’azienda deve dare segnali concreti di voler venire incontro alle istanze dei lavoratori. Altrimenti indispettisce", conclude il sindacalista.