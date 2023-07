La truffa delle monetine Settantenne derubata

CASALPUSTERLENGO

Truffatori di nuovo in azione: una donna di 70 anni è stata adescata con il trucchetto delle monete lasciate cadere per terra. La vittima si era appena recata al supermercato Conad, alle porte di Casalpusterlengo; al momento di lasciare l’auto per entrare nel punto vendita, sono entrati in azione i truffatori. Quando la donna ha visto le monete sull’asfalto, l’uomo le ha detto che erano sue e la vittima ha iniziato a raccoglierle. Ma l’obiettivo dei ladri era la borsetta sul sedile dell’auto che, nel momento di distrazione, ha preso il volo con dentro soldi e documenti. Pochi istanti dopo, la donna si è accorta di quanto era successo ed ha chiamato le forze dell’ordine: sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri per raccogliere le prime indicazioni per le successive indagini. Solo alcuni giorni prima era andato in scena un tentativo di truffa al parcheggio del Conad di Codogno, ma la potenziale vittima si era accorta del raggiro, ha lanciato un urlo e i ladri sono fuggiti. M.B.