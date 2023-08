La truffa della figlia malata "Non riconoscevo la voce E sapevo di quel raggiro"

di Stefano Zanette

"Continuava a chiamarmi mamma, ma ero certa che quella al telefono non fosse la voce di mia figlia". È il racconto, da parte della diretta protagonista, di una truffa telefonica sventata ieri mattina. L’82enne di Pavia era in casa da sola, verso le 11.30, quando è arrivata la prima telefonata, sull’utenza fissa, da numero privato.

"Mi ripeteva che era ricoverata in ospedale – racconta la vittima del tentato raggiro – e che la dovevano intubare. Le ho chiesto per cosa e mi ha risposto per il Covid. Non riconoscendo però la voce, le ho chiesto di dirmi il suo nome e ha appeso. Subito dopo è suonato ancora il telefono, era la stessa voce, mi chiamava sempre mamma ma con tono quasi alterato perché non la riconoscevo, insistendo a dirmi solo che era in ospedale. Le ho chiesto da quanto tempo e mi ha risposto da una mezz’ora circa. Le ho chiesto ancora in quale ospedale fosse e ha appeso una seconda volta, poi non ha più richiamato".

Evidentemente la truffatrice di fronte alle troppe domande della potenziale vittima ha capito di aver sbagliato obiettivo e che non avrebbe avuto alcuna possibilità di portare a termine il piano, troncando la telefonata ancora prima di arrivare alla richiesta di denaro o gioielli.

"Avevo appena letto sul giornale di un’identica truffa, con le stesse modalità, a Retorbido – riferisce l’attenta 82enne – ma in questo caso non mi ha chiesto soldi o gioielli. Non so, forse non ha fatto in tempo e ha desistito subito, ma dopo che ha appeso mi sono venuti tutti i dubbi possibili, che ci fosse davvero una situazione d’emergenza, ma non sapevo cosa fare. Ho rischiato di farmi prendere dal panico".

Anche perché, per una sfortunata serie di coincidenze, la vera figlia non ha risposto all’immediata telefonata di verifica fatta dalla madre ed è anzi rimasta irraggiungibile. Solo dopo un paio d’ore d’angoscia s’è avuta la certezza che stesse bene e che quindi le telefonate fossero proprio un tentativo di raggiro fallito. Ma la truffatrice sapeva che a quel numero di telefono fisso avrebbe risposto un’anziana? E che era in quel momento sola in casa, anche se non vive da sola? E che ha davvero una figlia? Solo tentativi alla cieca o simili truffatori hanno informazioni sulle loro vittime?