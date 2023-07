La tragedia nell’isola ecologica Morte dopo il lavoro a 40 gradi Il prefetto riunirà un tavolo

Operaio morto per malore dopo aver lavorato a quasi 40 gradi, il sindacato ha incontrato il prefetto Enrico Roccatagliata per discutere del caso e delle tutele. Elena Maga (nella foto) della Cisl Lodi e Pavia, come aveva annunciato nei giorni scorsi, ha chiesto e ottenuto, un incontro con il rappresentante del governo sul territorio a seguito del decesso del 44enne residente a Cinisello Balsamo, padre di tre figli. L’uomo ha perso la vita martedì, poco prima di mezzogiorno, in Strada Vecchia Cremonese, nella piazzola ecologica di Lodi in cui stava disegnando la segnaletica stradale. "E’ morto un uomo che merita rispetto e c’è una vicenda che necessita di un approfondimento. Bisogna capire quali sono le cause del decesso. Infatti liquidarlo come un fatto naturale o un infarto, non sarebbe rispettoso" aveva dichiarato Maga subito dopo la tragedia. La sindacalista ha voluto anche discutere del lavoro in edilizia e di tutti i lavori che comportano una esposizione ad un clima che, in queste giornate, è davvero difficile da reggere. Il bilancio dell’interlocuzione è stato positivo.

"Il prefetto si è interessato al caso particolare e alla situazione del lavoro edile e tutti i settori che comportano esposizione a temperature estreme – riferisce Maga –. Ci ha assicurato che la tragedia sarà approfondita come necessario. È intenzionato anche, entro la fine di luglio, a riunire un tavolo, con le istituzioni, per prendere in esame quanto venga applicato il decreto legislativo 81, che riguarda proprio il microclima e il lavoro in situazione emergenziali, oltre i gradi normali. Per analizzare come viene organizzato e con un occhio ai subappalti e anche rispetto alla circolare dell’Inps, che permette la cassa integrazione per chi lavora con temperature oltre i 35 gradi, che pare non sia conosciuta e applicata. Sono molto soddisfatta e ho chiesto di allargare il tavolo agli altri sindacati. Un lavoro sinergico sarà migliore e il prefetto era già intenzionato a farlo".