La tragedia in pieno centro. Investita sulle strisce pedonali. Deceduta dopo l’operazione

Non ce l’ha fatta la donna di 73 anni investita lunedì mattina mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in prossimità della galleria, tra corso Cavour e corso Campi, nella zona a traffico limitato, in centro a Cremona. La donna, una straniera residente da tempo in città, era stata travolta da una Mini Cooper Countryman alla cui guida c’era una persona di Cremona.

Subito soccorsa e trasportata in Pronto soccorso, la vittima aveva subito un forte trauma cranico. I medici dell’ospedale erano subito intervenuti sottoponendo la 73enne a un intervento chirurgico e poi ricoverandola in Terapia intensiva in prognosi riservata. Purtroppo le sue condizioni non sono migliorate e ieri la donna è deceduta.

I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale, l’auto dell’investimento è sotto sequestro e per il guidatore ci sarà una denuncia per omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni, lunedì mattina, la donna era in prossimità della galleria, che stava cercando di raggiungere attraversando la strada sulle strisce pedonali. La zona è centrale ed era piuttosto affollata da pedoni, siamo in piena zona a traffico limitato. Mentre la settantatreenne stava attraversando la strada, la Mini è sbucata da una curva e l’ha investita in pieno.

La settantatreenne ha battuto la testa sul montante dell’auto, procurandosi una ferita molto grave e quindi è caduta a terra, restando inanimata. Subito soccorsa e portata in ospedale, purtroppo l’intervento chirurgico non è valso a salvargli la vita.