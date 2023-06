La Star Mobility Academy "Gli autisti scarseggiano Perciò li addestriamo noi"

di Paola Arensi

"Con Star Mobility ho realizzato il mio sogno e diventerò conducente di pullman". È il commento del primo neopatentato alla Star Mobility Academy di Lodi, che forma i propri dipendenti di domani. Si tratta di Claudio Bressi, 33enne di Rodano, già responsabile di una filiale Lidl e di un McDonald’s che, scoperta l’opportunità formativa, ha deciso di seguire la passione chiusa in un cassetto. È il primo degli allievi della Star Mobility Academy ad aver conseguito la patente D sostenendo l’esame il 23 giugno e ora studia per conseguire anche l’attestato Cqc, che gli permetterà di trasportare passeggeri.

"Finalmente non mi sono sentito soltanto un numero, è un’azienda che ti rispetta", testimonia. ll progetto di Star Mobility di formare da zero i propri autisti in modo da offrire loro competenze e conoscenze adeguate e inserirli in azienda, dove scarseggiavano, prosegue e raddoppia: "Mentre i 9 autisti della vecchia edizione hanno completato la parte teorica e stanno iniziando a sostenere l’esame per conseguire la patente altri 15 comprese tre donne, selezionati da Umana, hanno iniziato a formarsi dopo essere stati selezionati tra 224 candidati. Seguiranno trenta ore di lezione teorica in aula, 170 ore di corso per il conseguimento di patente Cqc, scuole guida pratiche individuali. Poi gli studenti parteciperanno a lezioni in azienda sia sul fronte della guida sia sotto il profilo della gestione aziendale e del contatto con i clienti.

"Entro ottobre diventeranno operativi e andranno a rimpolpare le fila del personale", spiega l’ad di Star Mobility Valentina Astori. Il valore dell’iniziativa della Drivers’ Academy è stato riconosciuto anche dall’Anav che ha assegnato a Star Mobility e ad Autostradale (entrambe del Gruppo Star) un Premio eccellenza per l’impegno sul fronte della formazione. L’iniziativa è connessa a Vaicolbus Academy, riconoscimento Anav per le aziende che mettono in campo progetti di formazione volti ad affrontare il problema della carenza di conducenti. Situazione che affligge il settore dei trasporti in Italia e in Europa.

"Basterebbe lavorare affinché le patenti di Paesi per i quali oggi non vale il vincolo di reciprocità venissero riconosciute o comunque ne venga agevolato il riconoscimento", conclude Astori auspicando un cambiamento.