La sfida energetica nel mondo dei campi, se ne parla in un convegno

Il ruolo del settore agricolo nelle strategie nazionali ed europee per la sostenibilità energetica, l’impatto economico della transizione verso le rinnovabili, il delicato equilibrio tra tenuta delle imprese e esigenze dei consumatori alla luce dei cambiamenti in atto. Questi i temi che Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza intende approfondire in un convegno in programma, sabato 6 maggio a Lodi, dalle 10 nell’uditorium Tiziano Zalli di via Polenghi Lombardo 13. "Attraversiamo una fase complessa nel processo di transizione ecologica ed energetica – afferma Francesco Pacchiarini (nella foto), presidente di Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza –. Molti sforzi e investimenti sono stati messi in campo dalle nostre aziende per promuovere la produzione di biocarburanti, ma l’innovazione deve essere sostenuta da norme semplificate, procedure coordinate, riduzione dei costi e incentivi, a partire dal livello europeo, che tutelino la competitività di un settore che sta crescendo e vuole continuare a farlo in modo sostenibile, nel rispetto degli obiettivi del “Patto verde” per l’Europa".

"Insieme ai rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali e ad esperti di livello cercheremo di capire le prospettive della sfida energetica, anche alla luce delle più recenti normative, con un focus importante su impegni ed esigenze del nostro territorio" aggiunge. In apertura, dopo i saluti di Pacchiarini, sono attesi gli interventi dell’assessore lombardo Franco Lucente e di Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato. Alle 10.30 tavola rotonda a cui siederanno tra gli altri Paolo Arrigoni, presidente di Gestore dei Servizi Energetici, società del Mef che promuove lo sviluppo delle fonti rinnovabili, Domenico De Angelis, condirettore generale di Banco BPM e Pietro Gattinoni, presidente del Consorzio Italiano Biogas. Chiusura dei lavori affidata a Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura.