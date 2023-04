La sagra accende i motori e “regala“ una sala polivalente

Il taglio del nastro della nuova sala polivalente sarà uno dei momenti clou, a San Fiorano, della sagra di San Floriano: l’inaugurazione sarà alle 10.30 di lunedì seguita dalla consegna del premio Studente d’Oro. La festa patronale decolla domenica alle 16 con la presentazione del libro “Il Mortorino di San Fiorano-un monumento da salvare“ con visita guidata del “gioiello“ a cura dell’associazione il Quadriportico. Il 4 maggio alle 17.30 messa solenne celebrata dal cardinale Francesco Coccopalmerio, seguita dalla processione con la statua del santo per le vie del paese. Alle 21 coro gospel e degustazione della torta nella sala polivalente. Il 6 maggio alle 21 in oratorio “San Fiorano in castro, corte, borgo, cronistoria“ a cura di Aldo Sesini e Giovanni Tansini. Tre giorni in piazza invece alle 18 il 12, 13 e 14 maggio con food truck, bancarelle e musica country. Il 20, 21, 27 e 28 alle 21 nella sala polivalente la commedia “Tre innocenti fiorellini“. Il 2 giugno giornata dello sportivo all’oratorio dalle 14. M.B.