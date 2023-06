La Regione si fa avanti "Paghiamo il ripristino"

di Pier Giorgio Ruggeri

Tribunale di Crema, c’è uno spiraglio per la riapertura. La Regione ha consegnato al ministro dell’Interno Nicola Molteni, in visita in Lombardia questa settimana, una proposta di legge perché il Palazzo di Giustizia torni a funzionare. Non solo, la Regione si dice disposta a sostenere anche parte delle spese che comporterebbe il funzionamento della struttura, importantissima per la zona cremasca.

"Abbiamo presentato una proposta al ministro – conferma Stefano Sangiovanni, avvocato a Crema e consulente della Lega in Regione – per la riapertura del Tribunale chiuso da venerdì 13 settembre 2013 a causa di una restrizione delle spese di giustizia. Il nostro Tribunale era uno dei efficienti d’Italia, aveva costi contenuti e dava un servizio eccellente. Nonostante questo, proprio a causa di una legge approvata dalla Lega, questo Tribunale, con pochi altri piccoli presìdi, venne chiuso. La proposta che abbiamo presentato oggi ne chiede il ripristino. In più la Regione Lombardia è disposta ad accollarsi i costi della struttura, mentre lo Stato dovrebbe provvedere solo agli stipendi di magistrati e personale".

In definitiva la gestione della struttura costerebbe circa 200mila euro l’anno. Questa cifra fa riferimento a quanto versato dallo Stato per la sola gestione dello stabile (riscaldamento, telefono, luce, eccetera) negli anni in cui il Tribunale è stato aperto nell’edificio di via Libero Comune, dal 1989 al 2013. Al ministero toccherebbero gli stipendi di dieci giudici e di una trentina di impiegati.

Quali possibilità ci sono, concretamente, di una riapertura? "Nessuno lo sa, ma comunque è un passo importante perché se ne parlerà a Roma. Inoltre è interessante che la Regione Lombardia, a trazione leghista, chieda di abrogare una legge sostenuta ai tempi dalla stessa Lega. Per ora il ministro non si è espresso, ma ha accolto la domanda. Tuttavia gli abbiamo inoltrato anche una seconda proposta: quella di pensare al ripristino della Pretura. A Crema avevamo la Pretura dai primi anni del 1800 e ha sempre funzionato. È un organo decisionale e potrebbe togliere lavoro al Tribunale, velocizzando i processi".