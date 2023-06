La Regione boccia la variante al Pgt "Manca una visione complessiva"

di Manuela Marziani

Trenta pagine per dire all’Amministrazione comunale: così non va. Gli Uffici tecnici della Regione hanno bocciato la variante al Pgt di Pavia. Il dato emerge dalla verifica di compatibilità del documento, dove non si esprimono giudizi politici sulle scelte compiute da Palazzo Mezzabarba ma si mette in evidenza come non sempre nel documento vengano seguite le normative decise dal Pirellone e come gli interventi proposti non tengano conto di un’idea complessiva di città.

"È un documento importante – ha spiegato la portavoce della Rete Comitati per Pavia, Stefania Vilardo – L’Amministrazione comunale si dovrà attenere alle prescrizioni della delibera regionale. La Rete dei comitati si è accorta piacevolmente che molti problemi e mancanze del Pgt vengono riferiti dalla Regione. Pensavamo che mancasse una visione complessiva della città, che l’ambiente e la struttura architettonica di Pavia non fossero la stella polare del Pgt, che venissero trattati gli interventi singoli legati agli interessi dei costruttori e tutto questo è stato sottolineato dalla Regione".

Il documento licenziato il 5 giugno da Milano chiede che il Pgt sia connesso alla rete ecologica comunale e questo chiama in causa un ripensamento della rimodulazione della fascia di salvaguardia per il Naviglio, dove non è possibile costruire: ora è di 100 metri, il Comune vorrebbe abbassarla a 20 mentre per la Regione andrebbe mantenuta almeno a 40. Non solo, secondo i tecnici regionali si dovrebbero inserire negli ambiti di trasformazione quote di servizi abitativi pubblici, per rispondere alle esigenze delle fasce più fragili della popolazione e, nel caso di nuovi insediamenti residenziali, la possibilità di fornire servizi necessari come trasporti pubblici, scuole e negozi di vicinato. In modo, si legge nella relazione, "di evitare la creazione di quartieri monofunzionali e fenomeni di marginalizzazione e di criticità in termini di sicurezza".

Altre indicazioni riguardano uno studio della mobilità per la zona dove verrà realizzata la stazione ferroviaria di Pavia Nord. "Sono state presentate 4mila osservazioni alla variante – conclude Vilardo – che non saranno tante ma vogliono dire che il Consiglio comunale deve ripensare al documento di piano adottato, perché non sono stati fatti meri errori materiali che possono capitare in una variante così importante, ma è sbagliato nella sostanza in quanto confusionario".