La rabbia dei sindacati Troppi infortuni sul lavoro Marcia e sit-in in centro

di Mario Borra

La scintilla che ha fatto scattare la rabbia dei sindacati e la successiva voglia di mobilitazione è stato l’incidente sul lavoro avvenuto il 7 giugno scorso alla ditta Poligof di Pieve Fissiraga, specializzata nella produzione di film in polietilene per applicazioni sanitarie e pannolini, dove un lavoratore 55enne impegnato su un macchinario ha subìto lo schiacciamento delle dita di una mano. La conseguenza di quell’episodio fu l’immediata convocazione di un’assemblea dei lavoratori da partedi Cgil e Cisl e l’apertura di uno stato di agitazione per sollevare la spinosa questione degli incidenti sul lavoro. I rappresentanti dei lavoratori hanno voluto sollevare il caso anche perchè all’interno della ditta di Pieve, a detta loro, si tratterebbe dell’ennesimo infortunio da inizio anno e l’anno scorso non era andata sicuramente meglio.

L’alzata di scudi non si è limitata allo stato di agitazione, ma i sindacati hanno organizzato, per la giornata di ieri, un corteo per le vie del centro di Lodi con diversi presidi per sollevare con forza la tematica scottante degli infortuni lavorativi. Partiti da via Lodivecchio, i partecipanti al corteo, circa una settantina, hanno imbracciato striscioni, cartelli e bandiere hanno mosso per le strade del capoluogo lodigiano: tramite un altoparlante sono stati scanditi i principali episodi che hanno purtroppo interesssato diversi lavoratori rimasti feriti sul posto di lavoro. Il “serpentone“ si è dato alcune tappe obbligate: dapprima il primo stop è stato presso la sede Inail ed Ispettorato del Lavoro (Itl), in viale Dalmazia, luogo ovviamente assurto a simbolo dei sindacati per avere risposte sulla questione. Qui, dopo un breve sit in, i partecipanti al corteo sono entrati nel cortile ed hanno incontrato i vertici di Inail e dell’Itl. I sindacati hanno voluto comunicare che il prossimo 28 giugno promuoveranno un tavolo allargato per sensibilizzare sul tema della sicurezza. La marcia è stata poi ripresa con il corteo che ha “invaso“ piazza della Vittoria con un successivo sit in sotto il Duomo e con i partecipanti che, sul sagrato, hanno intonato “Bella Ciao“. I promotori dell’iniziativa poi hanno ripreso la sfilata fino ad arrivare alla sede di Ats dove però non avrebbero trovato alcun rappresentante: è stato poi Asst a far da tramite con Ats a cui verrà inoltrata la richiesta di partecipare al simposio di fine mese.