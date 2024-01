La Provincia progetta il futuro: "Nel 2024 sistemiamo le scuole con 56 milioni di fondi Pnrr"

Si è insediato alla guida della Provincia di Lodi da marzo 2022. Ma Fabrizio Santantonio, 56 anni, è stato anche consigliere regionale della Lombardia tra il 2010 e il 2013 e, dal 2014, è sindaco di Maccastorna. Per la Provincia di Lodi si preannuncia un anno impegnativo.

Presidente Santantonio, quali sono gli obiettivi della Provincia di Lodi per questo 2024 appena iniziato?

"Siamo innanzitutto chiamati alla grande sfida di dare realizzazione a ben 15 interventi di edilizia scolastica finanziati con 56 milioni di euro di risorse Pnrr, dopo aver già vinto quella non meno impegnativa di chiusura delle progettazioni, assegnazione degli appalti e consegna dei cantieri nelle stringenti scadenze stabilite dalla Ue: si tratta di un’opportunità straordinaria ed irripetibile per riqualificare le nostre scuole superiori, rendendole più sicure, accoglienti e integrate negli spazi urbani. Nel 2024 contiamo inoltre di portare a traguardo l’aggiornamento di importanti strumenti di pianificazione, in alcuni casi fermi a 20 anni fa: il Piano Territoriale di Coordinamento, il Piano Cave, il Piano di Protezione Civile ed il Piano della Mobilità Sostenibile".

A quasi due anni dal suo insediamento che bilancio traccia del suo mandato?

"Pur nelle perduranti difficoltà di un ente che il legislatore tiene ancora in mezzo al guado di una riforma incompiuta e tra severe ristrettezze di bilancio e di personale, la Provincia di Lodi ha confermato e consolidato il suo fondamentale ruolo di riferimento per il territorio, garantendo i servizi, investendo in opere pubbliche e coordinando le politiche sui temi di interesse territoriale in stretta collaborazione con i Comuni. La struttura si è potenziata, sia ai vertici, con un ricambio ed un ampliamento dei dirigenti che proseguirà nel 2024, sia in alcuni importanti settori, come i Centri per l’Impiego".

A Codogno molti genitori sono preoccupati per il trasferimento dei loro figli dalla scuola per ragionieri Calamandrei al centro giovanile di Casalpusterlengo con possibile aumento di costi e disagi per i mezzi di trasporto. Era l’unica sede possibile? E cosa si sente di dire loro?

"È comprensibile, perché si tratta di un cambiamento impegnativo (non solo per chi abita a Codogno), ma oggettivamente inevitabile per mancanza di alternative disponibili in città, oltre che funzionale ad un obiettivo di straordinaria importanza. Sul tema dei trasporti stiamo raccogliendo indicazioni dalle famiglie (356, di cui 132 residenti a Codogno), per capire le necessità ed organizzare i servizi sostitutivi, valutando inoltre per la parte restante del corrente anno scolastico forme di contribuzione provinciale per gli studenti che dovranno affrontare nuovi costi o costi maggiori rispetto a quelli attualmente sostenuti".

Quando avverrà il trasloco?

"La data esatta è ancora in definizione, proprio per l’esigenza di completare il quadro di tutti gli aspetti organizzativi, comunque non prima di febbraio, come abbiamo comunicato alle famiglie a dicembre".

Al sindaco Passerini che si é lamentato per non essere stato più informato da marzo 2023 di questi lavori cosa vuole controbattere?

"Non c’è nulla da “controbattere”. L’amministrazione provinciale è impegnata a gestire al meglio una situazione oggettivamente complessa e che in questi mesi è stata inevitabilmente soggetta ad aggiornamenti e variazioni, in stretta e costante collaborazione anzitutto con le dirigenze scolastiche e attraverso queste con gli studenti e le loro famiglie, cooperando poi in modo costruttivo anche con i Comuni interessati, con i quali dalla scorsa primavera e ancora pochi giorni fa si sono tenuti scambi epistolari, incontri e sopralluoghi, alla ricerca delle soluzioni più efficaci e praticabili".

All’istituto Ambrosoli di Codogno invece quando inizieranno i lavori? Quante classi saranno trasferite e dove andranno?

"In primavera, avendo come orizzonte la scadenza di marzo 2026, come per tutti gli altri interventi Pnrr. Il fabbisogno di spazi in sede provvisoria è stato stimato in circa 4 aule, che potrebbero trovare ospitalità presso l’ex Gil, previo accertamento di idoneità e la definizione delle condizioni d’uso che ci verranno poste dal Comune".