"La primaria sarà pronta per settembre"

"I lavori alla nuova scuola primaria di Zelo Buon Persico proseguono spediti, confermiamo l’inaugurazione a settembre". Parola del sindaco Angelo Madonini, dopo il sopralluogo con la vice Daniela Brocchieri e la dirigente scolastica Monica del Duco. Gli ultimi lavori saranno svolti sulle parti impiantistiche, ad agosto si procederà al collaudo. Il nuovo stabile della primaria, a pieno regime, potrà accogliere fino a 300 alunni. Il progetto risale al 2014, concepito in tre lotti. Il primo, realizzato tra il 2015 e il 2017, ha portato in dote 15 nuove aule, il secondo ha permesso nel 2018 di inaugurare un’aula multidisciplinare e la palestra, e il terzo è quello attuale. Complessivamente, il valore delle opere ammonta a 7.899.125 euro. Nel nuovo complesso in realizzazione, esteso su due piani per 1.903 metri quadrati, sono ospitate 12 aule, gli uffici amministrativi della primaria, spazi multidisciplinari o con funzioni didattiche specifiche. Dopo L’ampliamento, per un importo di 3.632.230 euro, cofinanziato all’80% dal Ministero dell’Istruzione (utilizzando la formula del Mutuo Bei), è partito nel 2021, con i lavori affidati a un raggruppamento temporaneo di due imprese di Bergamo (Gervasoni Bruno Srl) e di Sesto San Giovanni (Sipie). "Quello che stiamo realizzando non è un semplice intervento di adeguamento alle mutate esigenze di un comunità in crescita - dice Madonini, ma il sogno di una scuola all’avanguardia, completamente rinnovata che, grazie a questo terzo lotto, arriverà ad accogliere fino a 600 bambini". "In parallelo, supporteremo il trasferimento temporaneo dei bambini dell’asilo nido Peter Pan, al piano terra della nuova struttura: un passaggio necessario per consentire, dall’autunno, la ristrutturazione e l’ampliamento del nido, finanziato per 600mila euro con fondi Pnrr" spiega il vicesindaco Brocchieri. P.A