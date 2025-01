La Prefettura cerca strutture per i richiedenti asilo

La Prefettura ha pubblicato, martedì sul proprio sito, un nuovo Avviso pubblico per selezionare operatori economici in grado di accogliere, per sei mesi (eventualmente rinnovabili), cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale. Attualmente sono 520 i richiedenti asilo ospitati in provincia, in Cas dislocati in 22 comuni, compreso il capoluogo. I soggetti prescelti saranno invitati a una procedura negoziata. Nel dettaglio il bando riguarda 50 posti in singole unità abitative (“Cas 1”) e 45 posti in centri collettivi (“Cas2“) con capienza sino a 50 posti. Nel primo caso il prezzo a base d’asta è 25,60 euro al giorno per richiedente asilo ospitato (Iva esclusa), incrementabile dal primo ottobre 2025 a 25,80 euro. Più 173 euro per singolo kit di primo ingresso, i costi della scheda telefonica (5 euro) e del pocket money giornaliero (2,50 euro). Per i centri sino a 50 persone il prezzo offerto a base d’asta è di 32,08 euro al giorno pro-capite (Iva esclusa) e incrementabile dal primo ottobre a 32,31 euro. Poi, anche in questo caso, 173 euro di kit di primo ingresso, 5 euro di scheda telefonica (5 euro) e il pocket money (2,50 euro).