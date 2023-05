La popolazione invecchia Aiuti a chi è autosufficiente "Creiamo una nuova rete"

di Paola Arensi

Si chiama “Servizi Innovativi e Leggeri, Valorizzare Età e Relazioni” l’innovativo progetto triennale dell’ufficio di piano di Lodi. Una iniziativa che prevede una spesa di 926 mila 442 euro e vanta il contributo di fondazione Cariplo per 630mila euro (Bando Welfare in Ageing), oltre a una solida rete di patners in tutta la provincia: Comune di Lodi; Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali-ACSI, in qualità di ente capofila del Piano di Zona; Ambito di Lodi; ASSC-Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo; Fondazione Caritas Lodigiana; ASP Basso Lodigiano; Fondazione Santa Chiara; II Mosaico Servizi, Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi; Fondazione Opere Pie Riunite Di Codogno Onlus; Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud; Auser insieme territoriale della Provincia di Lodi; UniTre Lodi. Giovanna Gargioni, presidente dell’assemblea dei sindaci lodigiani, ha introdotto: "Il progetto risponde eccezionalmente ai bisogni degli anziani autosufficienti, che magari non chiedono aiuto, ma hanno difficoltà per fare la spesa, faccende di casa, reperire farmaci, seguire terapie o avere un pasto caldo o visite. Cura della persona, quindi, anche a livello emotivo e motorio. Dando supporto in un momento complesso della propria vita. Per aiutare anche le famiglie. La qualità di vita di queste persone può essere migliorata. Creeremo una rete" (per circa 500 persone e nuclei familiari). "Inoltre più gente viene curata a casa, meno sono i costi per il servizio sanitario" aggiunge.

Per Ilaria Gandini dell’Ufficio di piano: "Il progetto è complesso e ogni patner avrà il suo ruolo. Ci sarà una mappatura del servizio per approfondire le necessità e mettere a disposizione delle persone gli operatori necessari. Abbiamo una bacheca digitale per dare indicazioni. Sarà creata una rete informarle, dal farmacista al barista, a persone di fiducia che possano intercettare situazioni di fragilità e segnalare". I punti di accesso saranno le case di comunità di Lodi, Casalpustrerlengo, Codogno, Zelo Buon Persico e Sant’Angelo Lodigiano. "Avremo due assistenti sociali, manager per gestire gli anziani (circa 150 persone per anno), animatori territoriali e facilitatori di comunità" promette. Soddisfatto il sindaco di Lodi Andrea Furgeato: "È una sperimentazione, ci si impegna per trovare risposte al quotidiano tema dell’invecchiamento della popolazione, poi toccherà a noi continuare". Infine per Marco Rasconi di Fondazione Cariplo: "Queste iniziative di grande valore sociale vanno sostenute e questo fa parte della visione di Fondazione Cariplo".