La Polizia locale:: "I mendicanti in città non sono più numerosi"

"Nessun aumento di mendicanti sul territorio di Codogno". È la presa di posizione del comando di Polizia Locale sul caso questuanti, uno dei quali avrebbe, venerdì scorso, chiesto una sorta di “pizzo”, due euro ad ogni ambulante, per farli uscire dall’area del mercato spostando la transenna. Circostanza per la quale i “ghisa”, però, ribadiscono di non aver alcun riscontro. "Abbiamo ricevuto una segnalazione ma nonostante siamo arrivati tempestivamente sul posto non abbiamo trovato nessuno" dice il comandante Marco Simighini. L’episodio era invece stato riferito con una certa dovizia di particolari. Sulla presenza dei mendicanti non ci sono numeri fissi al di là di tre-quattro volti ormai “noti” che hanno come base l’area dismessa di via Mochi. In una delle ultime giornate di mercato però, erano state notate almeno tre persone “nuove“. Presenze episodiche, almeno al momento, che non allarmano il comando il quale ribadisce di "garantire dalle 7 alle 13 ogni martedì e venerdì la presenza con servizio appiedato in centro". M.B.