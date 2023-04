La partita aree dismesse Il rebus dell’ex Fardeco Rivenduta in un solo anno

di Mario Borra

L’ex maxi fabbrica chimica Fardeco, che dal 1972 fino alla dismissione a metà degli anni Duemila ha cambiato innumerevoli volte il nominativo, rischia di finire in un risiko immobiliare il cui futuro al momento non è ancora chiaro. La società Reef SpA, con sede a Roma, ha acquisito l’area alla fine di giugno dello scorso anno ma l’immobiliare fa sapere che il comparto di oltre 16mila metri quadrati è di nuovo in vendita e sul cancello d’ingresso campeggia già un cartello esplicativo in tal senso.

Intanto in questi giorni sono scaduti i termini dell’ordinanza del sindaco Francesco Passerini, firmata il 27 marzo, che imponeva di mettere in sicurezza gli accessi, troppe volte violati da spacciatori, senzatetto e ragazzini. Il sopralluogo da parte di una pattuglia della Polizia locale però, ieri, ha constatato che la situazione non è sostanzialmente cambiata e che i lavori di chiusura dei cancelli e di posa della rete non sono stati ancora eseguiti.

Resta il mistero sul fatto che, a nemmeno un anno dall’acquisto, Reef sia già pronta a mettere l’immobile sul mercato. Occorrerebbe capire il motivo e quale sia la strategia. L’Amministrazione comunale sta alla finestra in attesa di sviluppi e soprattutto di eventuali contatti per capire le sorti del comparto, nella consapevolezza di essere un attore non protagonista.

L’ordinanza firmata dal primo cittadino alcuni giorni fa aveva anche il malcelato obiettivo di far uscire allo scoperto i nuovi proprietari ed avere quindi un contatto per capire le sorti prossime future della vecchia fabbrica chimica. D’altronde in quella zona, stretta tra i binari della ferrovia e il Villaggio San Biagio, la rinascita è auspicata anche dai cittadini, stanchi della situazione di degrado attorno alle loro case.

Sulla partita delle aree dismesse dopo anni di immobilismo però, in città, sembra che il vento sia cambiato: sulle ceneri dell’ex dancing Majorca presto nascerà un nuovo supermercato, la vecchia fabbrica di infissi Cpsd riaprirà come unità produttiva, almeno in parte, mentre sull’ex chimica Hexion di viale Trivulzio, dopo la bonifica, si attende il rilancio: si vocifera di una trasformazione in parco fotovoltaico.