La nuova rotatoria arriva in Consiglio per l’approvazione

Arriva in Consiglio comunale per l’approvazione il progetto della nuova rotatoria per la messa in sicurezza dello svincolo tra la Provinciale 234 e la strada per la frazione Maiocca. Invocata da anni dai residenti, a breve sarà realtà grazie ai 400mila euro arrivati dalla Regione. Giovedì si dovrà accendere disco verde anche per la variante al Pgt poiché, per un piccolo tratto, la rotonda toccherà terreni vocati a un’altra tipologia urbanistica, così come dovrà essere messo in moto l’iter per la procedura di esproprio su sette aree.

Dovrà pure essere modificato l’andamento del colatore Triulza, mentre sarà potenziato il sistema di pubblica illuminazione con la previsione di quindici nuovi corpi illuminanti e nuova segnaletica stradale. La durata dei lavori, da quando l’intervento verrà ufficialmente consegnato all’impresa vincitrice del bando, sarà di 148 giorni e il cantiere sarà comunque compatibile con il mantenimento dei normali flussi di traffico lungo l’arteria tra la periferia di Codogno e Casalpusterlengo.

M.B.