La nuova mega logistica? Prologis non la fa più

Non sarà realizzata la nuova logistica che avrebbe occupato 262mila metri quadrati di terreno agricolo a Nord-Ovest del comune di Trivolzio, collegati con una bretella stradale al casello della Milano-Genova. È stata la stessa proponente, la Prologic Inc, leader mondiale nel settore immobiliare logistico, ad annunciare il ripensamento.

"Il progetto avviato nel 2021 aveva una sua logica in quel momento – commenta Sandro Innocenti, senior vice president e country manager di Prologis in Italia – Alla luce delle mutate condizioni del mercato immobiliare per la logistica, Prologis ha deciso di abbandonare il progetto di sviluppo di una nuova piattaforma logistica a Trivolzio. La guerra in Ucraina e l’innalzamento dei tassi di interesse ci portano, in qualità di investitori, a essere estremante cauti su nuovi investimenti. Per questo abbiamo deciso di rinunciare a quello di Trivolzio".

L’iniziativa, che avrebbe dovuto portare nuovi posti di lavoro, nei mesi scorsi è stata fortemente osteggiata soprattutto da Torre d’Isola, preoccupata per il consumo di suolo: "Se non ci fossimo opposti – replica il sindaco Roberto Veronesi – oggi avremmo un enorme capannone quasi ultimato, ma destinato a rimanere vuoto. Ho un rammarico: la battaglia l’abbiamo condotta in solitudine, i Comuni vicini e la Provincia, invece di programmare uno sviluppo sostenibile del territorio e indirizzare Prologis verso aree dismesse, quasi 300 in provincia di Pavia, hanno lavorato per semplificare l’iter autorizzativo, con l’intento di far cassa velocemente a svantaggio dei cittadini e della qualità di vita delle nostre comunità".

"Torre d’Isola, con la sua battaglia anche sul piano legale, ha rallentato l’iter autorizzativo salvaguardando il territorio – aggiunge Marta Balestreri, consigliere comunale con delega all’Urbanistica – È sempre più difficile frenare l’invasione di grandi gruppi internazionali che arrivano, investono e poco tempo dopo fuggono, lasciando cattedrali nel deserto e disoccupazione. Noi continueremo a proteggere il territorio".

Manuela Marziani